😱 Легендарный британский ведущий посетил все 92 стадиона Англии. И вот его топ-3 💥

Британский журналист Адриан Дарем - удивительный человек. Ему хватило сил и желания посетить все 92 стадиона английского футбола.

И теперь он решил, что его долг - представить нам свой топ-3.

Дарем - легенда спортивной журналистики. Он 25 лет работал в TalkSPORT, так что вряд ли английский футбол утаил от него хоть что-нибудь.

«Я посетил матч «КПР» - «Кристал Пэлас» в Кубке Лиги. Это напомнило мне, как сильно я люблю футбол. Их стадион находится в центре жилого комплекса в Лондоне. Все заполнено и очень плотно.

Мне такое очень нравится. Это то место, где самая лучшая атмосфера. Фантастика. Это мой фаворит.

Лидс на втором месте. Я жил и работал там, поэтому не могу забыть его архитектуру, напоминающую 70-е годы. Кажется, что ничего не изменилось. Но с точки зрения атмосферы матча, «Лидс» занимает 1-е место.

«Лондон Роуд», на котором играет «Питерборо Юнайтед», займет третье место в моем списке», - заявил Дарем.

Неожиданно?