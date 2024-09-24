🚨 Мы снова потеряли Зидана - Энцо ушел из футбола в 29 лет

Сын Зинедина Зидана закончил профессиональную карьеру футболиста.

29-летний Энцо объявил об уходе из футбола.

Добавим, что последней командой Зидана был клуб 3-го испанского дивизиона «Фуэнлабрада». В течение карьеры Энцо успел поиграть за «Реал Мадрид», «Альмерию», «Лозанну» и «Алавес».

Сообщается, что Зидан планирует сосредоточиться на семейной недвижимости и инвестициях.

Фанаты отреагировали на новость с пониманием.

💭 «Всегда трудно оправдать ожидания, если твой отец один из величайших футболистов всех времен... Пожелайте ему удачи в будущих начинаниях».

💭 «Где дети Роналдиньо, Руни, Бекхэма, Пеле, Роналдо? Этот список можно продолжать вечно».

💭 «Футбол не для всех».

💭 «Зидану пора сделать тест ДНК».

💭 «Никто не узнает об этом парня, пока он не уйдет на пенсию».