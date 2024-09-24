Помните Серхио Ромеро? Он полез разбираться с фанатами после дерби с «Ривером», «Бока» отстранила вратаря

«Бока Хуниорс» отстранил своего вратаря Серхио Ромеро на два матча после того, как он вышел на трибуны, чтобы поспорить с болельщиками после поражения от «Ривер Плейта» 0:1.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» пошел к фанату, который выкрикивал критику в его адрес и в адрес команды.

В конце матча вратарю пришлось прибегнуть к помощи клубных чиновников.

«Ривер Плейтс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины, тогда как «Бока Хуниорс» опустилась на 11-е место, проиграв два последних матча.