Помните Серхио Ромеро? Он полез разбираться с фанатами после дерби с «Ривером», «Бока» отстранила вратаря
«Бока Хуниорс» отстранил своего вратаря Серхио Ромеро на два матча после того, как он вышел на трибуны, чтобы поспорить с болельщиками после поражения от «Ривер Плейта» 0:1.
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» пошел к фанату, который выкрикивал критику в его адрес и в адрес команды.
В конце матча вратарю пришлось прибегнуть к помощи клубных чиновников.
«Ривер Плейтс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Аргентины, тогда как «Бока Хуниорс» опустилась на 11-е место, проиграв два последних матча.