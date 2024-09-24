«Реал» будет платить за каждые пять голов Эндрика: это огромная сумма

По словам Жоау Паулу Сампайу, главного тренера молодежной команды «Палмейрас», в которой играл Эндрик, «Реал» будет выплачивать бразильскому клубу 1,5 миллиона евро за каждые 5 голов Эндрика, пока он не забьет 60 голов.

Бразильский тренер сказал, что общая сумма за подписание Эндрика составит до 72 млн евро, если он выполнит все условия контракта. Изначально Мадрид заплатил 47,5 млн за Эндрика.

«Реал» также был обязан выплатить «Палмейрасу» 1,5 млн евро, когда Эндрика вызвали в сборную Бразилии.

В контракте Эндрика нет пункта о «Золотом мяче», а это значит, что «Реал» не будет платить никаких гонораров, если он в будущем выиграет престижную награду.

Эндрик уже забил дебютный гол в Ла Лиге и дебютный в Лиге чемпионов. Но выходить в старте, похоже, бразилец пока не будет.

«Да, я могу быть несправедлив, потому что он хорошо тренируется, крайне серьезен и видно, что он очень качественный игрок. Но дело в том, что, с другой стороны, перед ним есть Винисиус, Родриго, Мбаппе...

Ему необходимо проявить немного терпения», - сказал Карло Анчелотти.