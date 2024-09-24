«Санкт-Паули» жестко встретил «Лейпциг» в матче Бундеслиги: фаны выложили два грубых баннера

«Санкт-Паули» набрал первое очко в Бундеслиге с момента возвращения в высший дивизион после ничьей 0:0 против «РБ Лейпциг».

До начала игры болельщики «Санкт-Паули» вывесили несколько баннеров в адрес соперника.

На одном из баннеров, который можно было увидеть возле стадиона, было написано: «РБ — не соперник. РБ — классовый враг».

За этим последовал еще один агрессивный баннер, развернутый болельщиками на трибунах, на котором было написано: «РБ Лейпциг» — враг футбола».

«Лейпциг» остается глубоко ненавистным клубом среди немецких болельщиков из-за своей модели владения. Считается, что их владельцы (Red Bull) обошли правило, которое призвано предоставить болельщикам право голоса.