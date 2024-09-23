📸 Фанат «Мадрида» набил безумное тату с легендами клуба! Вальверде приятно удивил свой портрет

Один поклонник «Мадрида» сумел здорово удивить Федерико Вальверде. Уругваец раздавал автографы болельщикам, когда один из них показал игроку свою тату: на спине мужчины набиты легенды «королевского клуба».

В центре композиции находится Криро, его окружают Озил, Рамос, Начо, Пепе и другие звезды «сливочных». Среди легенд на спине болельщика нашлось место и для Вальверде.

«Не безумие ли? Спасибо! Такая честь», – подписал Феде фото с фанатом.

В соцсетях тоже оценили тату болельщика:

💭 «Парень собрал на своей спине всю современную историю клуба, шик!»

💭 «Черт, теперь ему придется перебивать номер Феде. Желательно еще исправить лицо Роналду».

💭 «Мне нравится отношение Феде к болельщикам и нашему клубу. Он точно станет будущим капитаном «Мадрида», а фанаты его поддержат».

💭 «Вальверде так сильно любит этот клуб, он заслужил место среди этих легенд».

А как вам такое тату?