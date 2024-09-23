«Редко можно встретить такого». Энрике сожалеет, что Мбаппе ушел в «Мадрид»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сходил в гости к телеканалу Movistar и откровенно поговорил о клубных делах и некоторых игроках.

«В Килиане Мбаппе я приобрел замечательного игрока. Человек исключительного уровня. Когда приходишь в [новый] клуб, редко можно встретить игрока его уровня».

«Человечный, отзывчивый, внимательный... удивительный игрок. Как жаль, что он перешел в «Мадрид»! Особенно для нас [ПСЖ] в то время», − добавил главный тренер парижан.

Неудивительно, что Луис Энрике настолько тепло отзывается о Килиане Мбаппе. Ведь он был одним из тех, кто не побоялся отстоять игрока перед президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, когда француза исключили из состава.

Вот что говорил тогда сам Мбаппе: «Они (руководство ПСЖ) сказали мне прямо в лицо, что я не буду играть весь сезон. Они были жесткими в своих высказываниях. Но Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня. Без них я бы не смог вернуться на поле. Это правда, и именно поэтому я всегда был так благодарен тренеру и спортивному директору».

Килиан Мбаппе ушел из «ПСЖ» в «Мадрид» этим летом свободным агентом. В настоящее время между ним и бывшим клубом идут судебные разбирательства из-за долга в 55 млн евро. Парижане настаивают, что по устному соглашению француз якобы простил им эту сумму.

Под руководством Луиса Энрике Мбаппе провел 48 матчей, в которых отметился более чем 50 голами.