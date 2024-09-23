Крупный фан-аккаунт «Барсы» уверяет, что каталонцы идут без поражений. У «Монако» есть вопрос 👀
«Барселона» показала блестящий старт под руководством Ханси Флика. Каталонцы одержали победу во всех матчах нового сезона Ла Лиги. Осечка была лишь в Лиге чемпионов: «блауграна» со счетом 1:2 уступила «Монако», почти весь матч проведя в меньшинстве.
Некоторые поклонники «Барсы» предпочитают не замечать обидное поражение любимой команды. В фанатском аккаунте «блауграны» появился пост о том, что команда победила в трех последних матчах – против «Вальядолида», «Жироны» и «Вильярреала».
Ни слова о поражении от «Монако» между играми с «Жироной» и «Вильярреалом».
Такой расклад не устроил «Монако». Официальный аккаунт «монегасков» в X ответил на фанатский пост: «Извините?»
Справедливость восторжествовала: к публикации фанатского аккаунта была добавлена ремарка о поражении «Барсы» в матче с «Монако».
Простим фанатам невнимательность?