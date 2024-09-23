«Ипсвич», «АРСЕНАЛ», «Борнмут», «Форест», «Эвертон». У этих команд есть кое-что общее

Довольно тяжело представить, что может объединять клуб, который несколько лет ведет борьбу за чемпионский титул , с командами, занимающими места в нижней части таблицы. Но в этом сезоне все-таки нашелся один чувствительный показатель.

В АПЛ позади пять туров и именно эти пять команд − «Эвертон», «Ипсвич», «Ноттингем Форест», «Арсенал» и «Борнмут» − заняли последние строки по владению мячом.

Как можно видеть на другой таблице, довольно сильно статистику «Арсенала» подпортила игра с «Манчестер Сити». Правда, и в матчах с «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» команда Артета предпочитала меньше проводить времени с мячом − всего 36% и 37%.

Кроме того у «Арсенала» есть еще один не самый приятный показатель, в котором клуб стал лидером. Как утверждает Opta, «канониры» больше остальных затягивают игровое время. Это значит, что им больше остальных нужно на ввод мяча с углового, аута, розыгрыша стандартов и других похожих футбольных дел.