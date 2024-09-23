🎥 Де Поль нашел новый повод похвалить Месси. На этот раз − не за футбольные качества

Леандро Паредес и Родриго Де Поль стали гостями аргентинского ток-шоу на телеканале Telefe.

Сюзанна, ведущая развлекательной передачи, решила расспросить парней о модных привычках подопечных Скалони: «Мне птичка напела, что у Месси восхитительный парфюм, и что этот аромат всем вам нравится».

«Мне нравится мой парфюм!» – моментально ответил Паредес.

«Нам не должно нравиться все, что связано с Месси! А вообще, у нас все парни пахнут хорошо», – заметил Де Поль.

Родриго все же продолжает лестно отзываться о Лионеле:

«Месси – капитан корабля. Все, что мы делаем для него, мы делаем с радостью. Мы хотим, чтобы он всегда был на первых полосах всех газет, и мы поддерживаем его».

От Де Поля другой характеристики для Месси мы и не ждали.