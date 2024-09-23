На Sky посчитали, сколько времени прошло между свистком судьи и отбросом мяча Троссардом. Не слишком ли быстро удалили?

На 8-й добавленной минуте к первому тайму матча «Сити» - «Арсенал» (2:2) вингер Леандро Троссард на своей половине поля врезался в спину хавбеку «Манчестер Сити» Бернарду Силве, а затем отбросил мяч, задержав возобновление игры.

Главный судья Майкл Оливер показал бельгийцу желтую карточку, которая стала для того второй.

На Sky Sports посчитали, сколько времени прошло между свистком Оливера и отбросом мяча Леандро Троссардом в матче «Сити» - «Арсенал».

Результат - 0,84 секунды! Как-то очень быстро для удаления?

Реакция Артеты, которая вчера осталась незамеченной: