Давид Райя напугал болельщиков «Арсенала»: голкипер хромал после матча с «Сити»📹

Вратарь «Арсенала» Дэвид Райя хромал, покидая стадион «Этихад» в воскресенье, в сети появились тревожные кадры.

Райя сделал девять сейвов в матче «канониров» с «Манчестер Сити», который завершился со счетом 2:2. Однако после игры Давид чувствовал себя явно не лучшим образом. 29-летний голкипер осторожно передвигался с повязкой на правом колене.

В следующий раз «Арсенала» сыграет в Кубке лиги с «Болтон Уондерерс», и пока неизвестно, будет ли Артета проводить ротацию.