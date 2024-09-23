Судье Лиги чемпионов пришлось удалить профиль в соц.сетях после того, как пресса окрестила ее «сексуальным рефери»😲
Женщина-судья Лиги чемпионов призналась, что ей надоело, что ее называют «сексуальным рефери». Она даже была вынуждена удалить свой профиль в Инстаграме после получения сексистских сообщений.
Эмануэла Руста — одна из лучших судей Албании. 30-летняя девушка — первая женщина-судья в мужском высшем дивизионе своей страны и первый албанский международный арбитр. Она судила женский отборочный матч Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Реалом».
Перед матчем пресса окрестила Эмануэлу «сексуальным рефери», вместо того чтобы сосредоточиться на ее карьере.
«Они должны были принять во внимание мой профессионализм, а фокус был на других моментах», - жаловалась Руста в интервью Marca.
«Судейство — это вопрос не пола, а компетентности. Для того, чтобы принимать правильные решения, нужно в совершенстве знать правила игры, а также быть в хорошей физической форме и обладать большой способностью концентрироваться».
«Я надеюсь, что недалек тот день, когда матч в высшей мужской категории будут судить четыре женщины», - заявила Руста.
До того, как стать судьей, Руста играла в баскетбол в Албании, а затем переключилась на футбол, изучая физкультуру.
Сейчас она совмещает свою судейскую карьеру с работой преподавателем физкультуры в средней школе.
Её профессионализм уже отмечен, так как если бы его не было, она бы не судила матчи высшего дивизиона страны.
А её т.н. "сексуальность" - ну, во-первых это комплимент, а во-вторых, как будто это чисто женская тема, как будто женщины не отмечают в мужчинах внешнюю привлекательность - у актёров, музыкантов, других медиаперсон, да у тех же футболистов, не фиксируясь на профессиональных качествах.
Но почему-то условный смазливый поп-певец, по которому сохнут девушки - это типа норм, а симпатичная женщина, привлекающая внимание мужчин - это сразу сексизм. Давайте быть последовательными.