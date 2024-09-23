Судье Лиги чемпионов пришлось удалить профиль в соц.сетях после того, как пресса окрестила ее «сексуальным рефери»😲

Женщина-судья Лиги чемпионов призналась, что ей надоело, что ее называют «сексуальным рефери». Она даже была вынуждена удалить свой профиль в Инстаграме после получения сексистских сообщений.

Эмануэла Руста — одна из лучших судей Албании. 30-летняя девушка — первая женщина-судья в мужском высшем дивизионе своей страны и первый албанский международный арбитр. Она судила женский отборочный матч Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Реалом».

Перед матчем пресса окрестила Эмануэлу «сексуальным рефери», вместо того чтобы сосредоточиться на ее карьере.

«Они должны были принять во внимание мой профессионализм, а фокус был на других моментах», - жаловалась Руста в интервью Marca.

«Судейство — это вопрос не пола, а компетентности. Для того, чтобы принимать правильные решения, нужно в совершенстве знать правила игры, а также быть в хорошей физической форме и обладать большой способностью концентрироваться».

«Я надеюсь, что недалек тот день, когда матч в высшей мужской категории будут судить четыре женщины», - заявила Руста.

До того, как стать судьей, Руста играла в баскетбол в Албании, а затем переключилась на футбол, изучая физкультуру.

Сейчас она совмещает свою судейскую карьеру с работой преподавателем физкультуры в средней школе.