Лазарет «Барселоны» продолжает пополняться: смотрим, в каком состоянии 8 травмированных игроков

Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму правого колена в матче с «Вильярреалом».

Вместе с вратарем в «Барсе» травмированы еще восемь игроков, хотя сезон только начался.

Давайте заглянем в лазарет команды и посмотрим, кто и когда сможет вернуться на поле.

Френки де Йонг

Вывих правой лодыжки II степени.

Голландский полузащитник выбыл из строя в середине августа из-за сильного растяжения связок правой лодыжки. Он уже участвовал в тренировках в общей группе и может снова сыграть до октябрьского международного перерыва.

Гави

Разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение латерального мениска.

Полузащитник находится на завершающей стадии восстановления после серьезной травмы колена. Он провел ряд тренировок с группой, но ни тренеры, ни врачи, ни окружение игрока не хотят торопить его с возвращением. Ожидается, что он снова сыграет до окончания октябрьского международного перерыва.

Рональд Араухо

Травма подколенного сухожилия правого бедра

Уругвайский защитник получил травму на Кубке Америки, и ему пришлось перенести операцию. Прогноз был, что он пропустит четыре месяца, но он уже работает в Ciutat Esportiva, чтобы вернуться как можно скорее.

Андреас Кристенсен

Тендинопатия левого ахиллова сухожилия.

Датский центральный защитник выбыл из строя, чтобы избавиться от повторяющегося дискомфорта в ахилловом сухожилии, который мешал ему и в прошлом году. Некоторое время он будет находиться вдали от игровых полей.

Марк Берналь

Разрыв передней крестообразной связки с поражением мениска левого коленного сустава.

Молодой полузащитник получил серьезную травму левого колена в Вальекасе и пропустит около года после операции. Он больше не будет играть в этом сезоне.

Дани Ольмо

Травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Полузащитник получил травму в Жироне и пропустит четыре-пять недель.

Фермин Лопес

Травма прямой мышцы бедра правого бедра.

Полузащитник сначала выбыл из-за травмы бедра, а потом получил еще одну травму другой ноги, когда собирался снова выйти на поле в матче с «Монако». Он не вернется до следующего международного перерыва.

Марк тер Штеген

Травма правого колена

Немецкий вратарь получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом», и первые снимки показали, что у него повреждено сухожилие в правом колене. Он рискует пропустить весь сезон.