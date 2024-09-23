Фаны «Штутгарта» выложили жесткий баннер на матче с «Боруссией»: они оскорбили бывшего игрока

"Боруссия" летом активировала опцию выкупа защитника сборной Германии и "Штугарта" Вальдемара Антона за 22 млн евро

28-летний футболист подписал с новой командой четырехлетний контракт.

Вчера, 22 сентября, «Штутгарт» и Дортмунд встречались в матче Бундеслиги. Фанаты экс-клуба Антона выложили баннер:

«В. Антон: говорил как лев, вел себя как бесчестная шлюха. Вот почему ты так хорошо вписался в «Дортмунд».