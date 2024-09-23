«Если встречу его в жизни – разнесу». Бернарду Силва серьезно разозлил фанатов «Арсенала» сравнением с «Ливерпулем»

Бернарду Силва после ничьи 2:2 с «Арсеналом» сравнил противостояния «Ман Сити» с «Ливерпулем» и лондонским клубом.

«Разница, возможно, в том, что «Ливерпуль» уже выиграл АПЛ, а «Арсенал» – нет. В том, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а «Арсенал» – нет. «Ливерпуль» всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матч. С этой точки зрения игры против «Арсенала» отличаются от тех, что были против «Ливерпуля».

Только одна команда вышла играть в футбол. Вторая решила искать границы дозволенного судьей, к сожалению. Мы недовольны, потому что хотели набрать три очка, но лично я доволен тем, как мы вышли играть».

Игрок «Сити» таким высказыванием разозлил фанатов «Арсенала»:

«Кто-то должен напомнить Бернарду Силве, что до того, как «Сити» получил возможность сыграть 11 на 10, «Арсенал» их обыгрывал. Он такой маленький засранец. Ныряющий, обманывающий, жалкий засранец. Боже, как будет здорово, когда АПЛ полностью разрушит этот бесполезный, никчемный клуб».

«Если встречу его в жизни – разнесу».

«Прекратите уже брать интервью у Бернарду Силвы, в последнее время он ведет себя как ревнивая жена, он стал посмешищем. Вас было 12 человек на поле, Майкл Оливер делал все возможное, чтобы помочь вам, но вы не смогли победить. Жаль, что Парти не сломал Родри крестообразную связку».

«Бернарду Силва насмехается над «Арсеналом» за то, что тот не выигрывал АПЛ. Возможно, тебе стоит уточнить факты, маленький карлик».