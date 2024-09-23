Подожгли газон и разбросали стекло: вандалы проникли на стадион «Партизана» перед дерби с «Црвеной Звездой»📹

22 сентября группа из 15 неизвестных проникла на стадион «Партизана» в Белграде и подожгла поле с помощью горючей жидкости. Этого хулиганам показалось мало, в добавок они разбросали по газону битое стекло.

Судя по камерам наблюдения, неизвестные смогли взломать замок на одном из выходов, чтобы испортить поле.

Сегодня на этом стадионе должно было состояться дерби «Партизан» - «Црвена Звезда».

По одной из версий, вандалами оказались сами фанаты «Партизана», таким образом выразив протест против руководства клуба. Они могли рассчитывать на отмену матча, чтобы не видеть очередного поражения своей команды в дерби. Однако об отмене или переносе матча никто так и не заявил.

Клуб передал все имеющиеся в его распоряжении материалы полиции и работает над восстановлением поля.