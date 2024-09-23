Сын Неманьи Видича перешел в новый клуб: он может дебютировать в профессиональном футболе

В конце августа в Сербии состоялся интересный трансфер: 17-летний Лука Видич перешел из молодежной команды «Вождоваца» в «Железничар Панчево». Да, это сын Неманьи Видича.

Лука — универсальный игрок, способный играть в защите и полузащите, но он еще не дебютировал в профессиональном футболе. Он старший из трех сыновей Видича, родился в Белграде в декабре 2006 года — к тому времени его отец уже отыграл год в «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона.

Лука занимался в академии итальянского «Интера», последнего клуба его отца, хотя он также посещал летние тренировочные лагеря белградской «Црвены Звезды».

После завершения карьеры Видич-старший вернулся в Белград, а его сын поступил в академию местного клуба «Вождовац».

В прошлом сезоне Лука даже был включен в основной состав команды на выезде против «Црвены Звезды», клуба, в котором его отец заявил о себе. Но так и не дебютировал за клуб.

«Желизничар» - шаг вперед. Клуб избежал вылета из высшей лиги в прошлом сезоне.