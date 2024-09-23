Сака сделал ассист в каждом из первых пяти матчей сезона: ранее это удавалось только одному игроку
Букайо Сака стал вторым игроком в истории АПЛ, отдавший голевую передачу в каждом из первых пяти матчей сезона.
Первым был тоже игрок «Арсенала» - легендарный Тьерри Анри.
Кажется, в этом сезоне Сака планирует побить свои рекорды результативности. За весь прошлый сезон он сделал 9 голевых передач в АПЛ, сейчас уже есть 5.
Самый результативный сезон по ассистам у Букайо - 2022/2023, тогда было 11.
За первый пять туров Сака забил только один гол, в прошлом наколотил 16 (лучший результат).
Да, пришлось потратиться на Иисуса, Кая и Эдегора. Но это же не сравнить с тратами Челси, Сити или Юнайтед.
Пеп держит на банке Грилиша и Стоунза. Может оставить в запасе Де Брюйне, Уокера или Бернарду. Если бы не удаление, это был бы матч сезона...