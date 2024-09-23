Бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал Килиана Мбаппе

Бывший президент Франции Николя Саркози – давний болельщик «ПСЖ». Неудивительно, что он подверг критике Килиана Мбаппе после того, как француз все-таки покинул парижский клуб.

«Килиан отдал «ПСЖ» семь лет, мы не должны забывать этого. Я могу понять его желание уйти, его желание воплотить мечту и играть за «Реал», но я не понимаю того, как именно он это сделал. Однако, это его выбор», - заявил Саркози.

«Этап «ПСЖ» с большим количеством звезд был необходим, чтобы создать мировой бренд. Я сам очень радовался, видя, как за мой клуб играют Ибрагимович, Неймар, Месси, Бекхэм, Мбаппе – это было исключительно! Но важно было помнить, что сначала идет коллектив, а потом уже индивидуальное мастерство футболиста. И у нынешнего тренера команды именно такая философия», - заключил бывший президент.

Саркози вместе с действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном в 2022 году настаивал на том, чтобы Мбаппе продолжил играть за «ПСЖ».