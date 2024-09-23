Диего Коста взялся за старое: сыграл в матче U-20 и подрался с молодым игроком

Бразильский «Гремио» решил дать 35-летнему Диего Косте возможность сыграть за команду U-20, чтобы форвард мог набрать форму после травмы.

Но все пошло не по плану, Коста получил по ногам от соперника и кинулся в драку с молодыми игроками:

Коста поехал в «Гремио» в этом году после сезона в «Ботафого». Перед этим он побывал в «Атлетико Минейро» и заехал в АПЛ в «Вулвз».

Один из лучших нападающих в истории «Атлетико» классно начал в «Гремио», забив шесть голов в чемпионате штата.