Нашлось средство, способное вырубить даже Златана: швед держался до последнего🌶️🤯

Златан Ибрагимович недавно принял участие в популярном шоу Hot Ones на YouTube. Суть его заключается в том, что у звезд берут интервью, а отвечая на вопросы они должны поедать куриные крылышки с острыми соусами – по ходу интервью увеличивается и острота соуса.

Ответить на последний вопрос ведущего легендарный швед мог уже с трудом – ни вода, ни молоко, ни даже расстегивание штанов не могли помочь ситуации.

В конце Златан сказал ведущему: «Братан, ты меня убиваешь, ни один защитник не смог этого сделать».

Неужели нашлось средство, способное остановить Златана Ибрагимовича?