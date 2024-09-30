Стример в заявке клуба – ход из Аргентины для привлечения внимания

Аргентинские медиа обсуждают «Депортиво Риестру» не только из-за футбола. Клуб решил стать популярнее необычным образом – через приглашение самого популярного стримера страны в качестве игрока.

23-летний блогер Spreen, он же Иван Рауль Буахерук (16 млн подписчиков на всех платформах), уже скоро может дебютировать в чемпионате Аргентины.

Планируют выпускать в конце чемпионата. Блогер уже взял №47 и появился на карточках от Panini

Буахерук в заявке уже давно, еще с начала февраля. Просто заметили только сейчас.

На днях его заметили среди карточек всех игроков чемпионата Аргентины от Panini. Перспективный нападающий.

Официальный сайт футбольной ассоциации Аргентины подтверждает – игрок уже в заявке.

Клуб хочет привлечь Буахерука на концовку чемпионата. «Депортиво Риестра» проводит первый в истории сезон в вышке и пока идет в середине таблицы. Более того, не так давно обыграли «Ривер Плейт» (2:0 в середине июня) – лишний интерес не помешает.

Блогер уже интегрируется в состав: получил 47-й номер и поучаствовал в рекламной кампании Speed, одного из спонсоров клуба. Сам Иван потихоньку готовится к будущим матчам, тренируется вместе с командой.

При этом Буахерук связан не только с «Депортиво». В июле логотип стримера появился на рукаве футболок «Колона» из родного Санта-Фе. Он радовался спонсорству: «С самого детства я ходил на матчи команды с родителями, а теперь я сам помогаю клубу. Сильно горжусь этим».

Пока «Колон» только пробирается наверх (вылетели в прошлом году) и идет шестым в группе второй лиги.

«Риестра» недавно мелькала в медиа благодаря 14-летнему дебютанту

В мае «Депортиво» сделал популярным самый молодой игрок в истории страны.

В концовке матча против «Ньюэллс Олд Бойз» вышел 14-летний левый защитник Матео Аполлонио. Хоть и не спас от вылета (0:1), установил национальный рекорд.

Аполлонио побил достижение Серхио Агуэро из 2003-го – 21 год назад нападающий дебютировал в 15 лет и 35 дней. Скинул почти год.

«Он показался мне очень маленьким, хотя мы должны атаковать и защищаться как обычно, и воспринимать его серьезно, будто ему 38, – прокомментировал тренер-соперник из «Ньюэллс» Маурисио Ларрьера. – Как отец я подумал: «Какой ужас», но не хочу ничего ставить под сомнение, особенно если речь идет о Кубке Аргентины, где обычно игры опаснее и агрессивнее. Не знаю, получил ли он удар от кого-то, но надеюсь, что с ним все в порядке. Если он дебютировал в таком возрасте, значит, его тренер [Кристиан Фаббиани] понял, что он способен на это».

Тренер Фаббиани после матча хвалил юношу: «Он капитан молодежки. Конечно, на поле сейчас он не выделялся, но его динамика развития важна. Клуб поставил на него и дал шанс, теперь нам нужно помогать развиваться. У него отличный удар. Нормально, что он волновался. Матео тренировался с нами с января, играл за молодежку. На первом месте учеба: он еще не окончил школу, хотя для остальных это хороший пример возможностей, которые мы можем предоставить».

А сам герой Аполлонио раскрывал трогательные детали момента, когда семья узнала о возможном дебюте: «Я находился в гостиной, вдруг мне позвонила мама, папа зарыдал в трубку и сказал: «Тебя включили в заявку первой команды». Уникальный опыт. И неважно, что будет потом. Это останется красивым воспоминанием».

14-летний дебют в Аргентине: раньше Агуэро и Марадоны! Вы удивитесь, у кого мировой рекорд

Фото: x.com