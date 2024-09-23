Звезды «Баварии» отдохнули на Октоберфесте под предводительством Венсана Компани🍻📸

Капитан сборной Англии Харри Кейн отведал традиционного пива на мюнхенском фестивале «Октоберфест».

31-летний Харри, выступающий за «Баварию», и его жена Кейт вчера облачились в традиционные наряды, чтобы принять участие в национальном празднике.

Принять участие в Октоберфесте футболистам команды разрешил главный тренер - Венсан Компани. Он и сам присутствовал на празднике.

Кружечку пива поднял и Томас Мюллер.

И Никлас Фюллькруг.

И другие звезды команды: