Звезды «Баварии» отдохнули на Октоберфесте под предводительством Венсана Компани🍻📸
Капитан сборной Англии Харри Кейн отведал традиционного пива на мюнхенском фестивале «Октоберфест».
31-летний Харри, выступающий за «Баварию», и его жена Кейт вчера облачились в традиционные наряды, чтобы принять участие в национальном празднике.
Принять участие в Октоберфесте футболистам команды разрешил главный тренер - Венсан Компани. Он и сам присутствовал на празднике.
Кружечку пива поднял и Томас Мюллер.
И Никлас Фюллькруг.
И другие звезды команды: