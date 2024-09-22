Трофеи превыше всего. Трент Александер-Арнолд размышляет о будущем в «Ливерпуле»

«Мадрид» заинтересован в подписании Трента, сам англичанин раздумывает над сменой клубной прописки – так утверждает пресса.

В беседе с The Athletic защитник рассказал, какие факторы могут повлиять на его карьерные решения:

«Самое важное – это трофеи. Я хочу выигрывать трофеи. Я игрок, который очень мотивирован на победы и на то, чтобы быть в элите. Это, наверное, главный фактор во всем. Характер, который требует побеждать и делать все ради победы, именно он движет мной».

Александер-Арнолд поделился планами на будущее в «Ливерпуле»:

«Я всегда говорил, что хочу быть капитаном этого клуба. Это моя цель, но, честно говоря, не все зависит только от меня. Хочу быть игроком «Ливерпуля» в этом сезоне (как минимум – прим. The Athletic), вот что могу сказать».

Авторы The Athletic уточняют: Трент, вероятно, сказал об одном сезоне, потому что сейчас клуб работает над продлением игрока. Действующее соглашение мерсисайдцев с англичанином истекает в 2025 году, пока он не может делиться с прессой подробностями работы над новым контрактом.

Как думаете, Александер-Арнолд останется в родном клубе?