«Хочешь быть тренером − приходи в мой штаб». Гвардиола раскрыл секрет успеха своих помощников, которые стали главными

Пеп Гвардиола успешен не только как главный тренер, но и как человек, который буквально выращивает новых специалистов. Как минимум трое бывших помощников испанца, которые работали с ним в «Манчестер Сити», сейчас работают индивидуально − Микель Артета («Арсенал»), Венсан Компани («Бавария») и Энцо Мареска («Челси»).

А есть еще Эрик тен Хаг, который возглавлял дубль «Баварии», когда в первой команде работал Гвардиола. У них было довольно плотное взаимодействие, что в принципе тоже можно назвать наставничеством.

Неудивительно, что самые сложные матчи у Гвардиолы обычно получаются против учеников. Правда, зависимость от уровня команды-соперника все-таки есть. Незадолго до одного из центральных матчей первого круга АПЛ главный тренер «Ман Сити» дал интервью, в котором раскрыл секрет успеха. Причем сделал это не без улыбки.

«Если ты хочешь стать тренером, то приходи в мой штаб, и, возможно, у тебя будет шанс собрать хорошую команду. На самом деле нет. Это все их заслуга, они мне очень помогали. Я всегда говорил то же самое. Я не знаю, какого они мнения о себе. Надеюсь, оно высоко, потому что я уважаю свое эго, но я буду честен с вами. Они мне очень помогали.

Микель [Артета] сильно выручал на ранних этапах, он уже знал лигу. Работа шла шаг за шагом, год за годом, а потом он ушел в команду своего сердца. Похожая ситуация сложилась у Энцо [Марески]. Видел, как он работал во второй команде, и после возвращения в клуб он мне также сильно помог. Я счастлив, что они успешны. Они так молоды и добьются многого, добьются в будущем успеха.

Всегда говорю, если вы работаете в штабе, то знаете, что все движется туда-сюда. Нет одного направления. Так что и я многому учусь [у них]. Надеюсь, что они смогут учиться у меня, у всех нас, у игроков. Мы учимся все вместе. Мне было очень приятно работать с ними, вот и все, что я могу сказать».