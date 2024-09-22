Понятно, почему Холанд хотел стать фермером! Его первый клуб предлагает безумный способ просмотра матчей

Клуб второго норвежского дивизиона «Брюне» гордится связью с сельским хозяйством. А еще тем, что именно в академии этой команды воспитывался Эрлинг Холанд, который до сих пор не теряет с ним связь .

Норвежцы первыми в мире устроили на домашней арене специальную трибуну, где каждый желающий может припарковать свой трактор и смотреть матч любимого клуба. Варианты могут быть разными: сидеть на колесе, в кабине или залезть в ковш и попросить кого-то поднять его наверх.

Вот так она выглядит со стороны поля и один из вариантов для просмотра.

«Парковка находится на гравийной площадке между основным зданием и полем. Проезжайте на тракторе через ворота, припаркуйте его лицом к полю и наблюдайте за игрой. Ворота открываются за час до начала. Все тракторы должны стоять на местах за полчаса до старта игры.

Стоимость билета − 250 норвежских крон (около 20 евро), в нем могу находиться до четырех человек», − говорится на официальном сайте «Брюне».

Теперь понятно, почему Эрлинг Холанд выражал большое желание стать фермером.