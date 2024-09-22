Олисе - фанат «Челси»: смотрел на телефоне матч с «Вест Хэмом» перед тем, как сделать дубль за «Баварию»
Майкл Олисе смотрел матч «Челси» против «Вест Хэма» на телефоне во время выхода на стадион, где должен был сыграть за «Баварию» против «Вердера».
Вингер держал в руках два телефона, на одном из которых транслировался матч «Челси» с «Вест Хэмом».
Олисе родился и вырос в Хаммерсмите, Западный Лондон. «Челси» — его родная команда.
Олисе этим летом стал игроком «Баварии» и уже забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи всего в 6 матчах во всех соревнованиях.
В матче с «Вердером» Майкл оформил дубль.