Жуткий перелом Малиновского на ровном месте. Со слезами и болью

Как же обидно.

Руслан Малиновский получил тяжелейшую травму голеностопа – вывернул его без касания соперника в матче с «Венецией» (0:2).

Малиновский сломал малоберцовую кость – на ровном месте

Предупреждаем: ниже – очень неприятные кадры. Не смотрите, если не готовы к фото серьезных переломов.

В начале второго тайма Руслан выбивал мяч со своей половины и неудачно ударил ногой в газон – украинский полузащитник закричал от боли и рухнул на поле. Нога Малиновского неестественно вывернулась, хотя игроки «Венеции» ее не трогали – от этого травма еще обиднее и страшнее.

Вратарь «Дженоа» Пьерлуиджи Голлини тут же бросился утешать Малиновского. Через несколько минут Руслан покинул поле на носилках – его сразу доставили на первичный осмотр в Гражданский госпиталь Венеции, где обездвижили правую лодыжку.

После этого Малиновский вернулся на стадион, чтобы вместе с командой вернуться в Геную. Клуб сообщил, что Руслан вывихнул голеностопный сустав и сломал малоберцовую кость. 22 сентября игрока прооперируют. «Ждем тебя в ближайшее время, Руслан!» – Дженоа верит в скорое возвращение. Хотя о сроках говорить рано.

«Дженоа» в итоге проиграла 0:2. Главный тренер Альберто Джилардино уверен, что спад случился не из-за повреждения Малиновского: «Я, конечно, надеюсь, что травма Руслана менее серьезна, чем ожидается. После нее мы полностью отказались от игры, на физическом уровне, в плане решимости, других аспектов. На поле была большая грусть по травмированному партнеру, но я не думаю, что этот эпизод повлиял на наш психологический настрой. Спад не зависит от этого эпизода».

В Серии А-2024/25 Малиновский провел пять матчей без голевых действий.

Малиновский принадлежал «Марселю», в январе «Дженоа» его выкупила

«Марсель» в начале 2023-го арендовал украинца у «Аталанты», а летом выкупил за 10 млн евро. После этого Руслан перешел в «Дженоа» – сначала в аренду, в январе его выкупили за семь миллионов.

В «Марселе» Малиновский начал с желтой карточки против «Труа», а через месяц забил в двух матчах подряд – «Ницце» и победный в кубковой игре с «ПСЖ». В феврале 2023-го парижан не спасли даже Неймар и Месси.

Дальше случилась засуха из 33 игр без голов во всех турнирах (и клубы, и сборная). Малиновский прервал ее уже в «Дженоа» шикарным голом «Фрозиноне». Малиновский и здесь начал не очень ярко: 27 августа 2023-го дебютировал, только 27 октября сделал первый ассист.

Руслану – здоровья. Теперь это куда важнее.

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Фото: Gettyimages.ru /Timothy Rogers; Paola Garbuio/Keystone Press Agency/Global Look Press