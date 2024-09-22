В субботу «Ливерпуль» разобрался с «Борнмутом» 3:0 – гостям не получилось сотворить историю и добыть первую победу на «Энфилде».

Это единственный клуб этого розыгрыша АПЛ, который ни разу не побеждал на выезде у «Ливерпуля». А вот статистика по остальным:

«Ман Сити» взял шесть титулов АПЛ за семь сезонов – но «Энфилд» стал криптонитом для Пепа Гвардиолы. Шанс прервать почти четырехлетнюю серию будет 1 декабря.

«Арсенал» не увозил три очка с домашней арены «Ливерпуля» 12 лет, ближайшая возможность только в мае 2025-го.