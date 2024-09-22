Из мема в героя: с прошлого сезона Джексон забивает с игры чаще Салаха, Сона, Исака и других топ-форвардов АПЛ

В субботу форвард «Челси» Николас Джексон отгрузил дубль «Вест Хэму» (3:0). Начало этого сезона для сенегальца складывается гораздо лучше, чем год назад – тогда он транжирил моменты и постоянно залезал в офсайды. Его промахи разлетались на мемы.

Однако сейчас у него отличная статистика: 4 гола и ассист в пяти матчах. Еще более показательная: 18 голов с игра в АПЛ с начала сезона-2023/24 – это больше, чем у Мохамеда Салаха, Сон Хын-Мина, Кая Хавертца, Доминика Соланке и Александра Исака.

У сенегальца 21+8 в 50 матчах за «Челси». Недавно клуб продлил с форвардом контракт до 2033 года.