Тривела Винисиуса в матче с «Эспаньолом» - 🔥: шикарно ассистировал Родриго

«Реал» вчера победил «Эспаньол» дома 4:1.

Один из голов забил Родриго, но лучшее в этом голе - ассист от Винисиуса. Бразилец исполнил тривелу с фланга точно на ногу партнеру. Красота!

«Голевая передача Вини была невероятная, фирменный пас Луки Модрича», — сказал Родриго.

Бразильский вингер вышел на замену на 55-й минуте игры при счете 1:0 в пользу гостей. После тривелы Жуниор уже забил сам с передачи Килиана Мбаппе. На 90-й француз реализовал пенальти.

Мбаппе впервые отдал результативную передачу Винисиусу. Бразилец французу пока не ассистировал.

Винисиус набрал 8 (3+5) очков по системе «гол+пас» в 8 матчах сезона.

Родриго забил за клуб впервые за месяц. У него 4 (2+2) очка в 8 играх сезона.