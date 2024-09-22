Травма в момент самого легкого гола – не повезло Карвахалю. Сразу пошел на скамейку

Дани Карвахаль забил, пожалуй, самый легкий мяч в Ла Лиге ударом по пустым с метра.

Однако сразу после гола испанец покинул поле. Камеры едва запечатлели его празднование, как он был немедленно заменен на Лукаса Васкеса.

После игры Карло Анчелотти высказал опасения по травмам Карвахаля и Джуда Беллингема: «У Карвахаля ушиб, а Беллингем получил удар в плечо. Кажется, ничего серьезного, посмотрим».

Степень тяжести травм будет определена после дальнейшего медицинского обследования. До конца сентября «Реал» сыграет с «Алавесом» и «Атлетико».