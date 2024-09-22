«Реал» не проигрывает уже 38 матчей в Ла Лиге. С рекордом «Барсы» может сравняться в класико

Разгромив «Эспаньол» 4:1, мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию до 38 матчей в Ла Лиге, сравнявшись с рекордом «Реал Сосьедада» 1979-1980 годов.

Команда Карло Анчелотти уже совершила невозможное, но их цель – превзойти рекорд «Барселоны» (43 матча без поражений), установленный в 2017-2018 годах.

Для этого «Реалу» нужно не проигрывать еще в шести турах. Примечательно, что в случае ничьи или победы над «Барсой» 27 октября «Мадрид» сравняется с ее рекордом – 43 матча без поражений.

За пределами внутреннего чемпионата мадридцы не проигрывают уже 50 матчей (включая Лигу чемпионов).