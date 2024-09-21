Появились фото выездной формы «Реала» на следующий сезон: возвращение к классическому дизайну

Болельщики «Реала» еще не успели привыкнуть к яркой оранжевой выездной форме этого сезона, а FootyHeadlines уже раскрыл цвет выездной формы на следующий сезон.

Выездная форма на сезон 2025/26 будет выполнена в темно-синем, сером и светло-зеленом цветах с неоновыми полосками на рукавах.

Ожидается, что серый цвет будет использован для эмблемы клуба и логотипа Adidas.

Этот дизайн вдохновлен гостевой формой «Реала» 2012/13, которая имела похожий темно-сине-фиолетовый оттенок.