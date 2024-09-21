Ямаль подписал 10-летний контракт с Adidas: кто платит ему больше - «Барса» или бренд?

В феврале Ламин Ямаль подписал 10-летний контракт с Adidas.

Теперь стало известно, что Ямаль будет зарабатывать 3,2 млн евро в год от этой сделки.

На этой неделе Ламин опубликовал несколько фотографий, рекламирующих Adidas, и пост уже набрал более 1,4 миллиона лайков.

Между тем, Ламин зарабатывает в «Барселоне» 1,6 млн евро в год до вычета налогов.

Таким образом, в настоящее время Adidas платит Ламину более чем в два раза больше, чем он получает в «Барселоне».

«Барселона» уже работает над новым контрактом для Ламина.