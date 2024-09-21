Сейв дня - у Келлехера из «Ливерпуля»: потащил в стиле Райи в матче с «Борнмутом»

Вратарь «Ливерпуля» Келлехер сделал крутой сейв в матче против «Борнмута» (3:0).

После того, как мяч попал в перекладину, он рикошетом отлетел прямо в Трента, а затем в ворота «Ливерпуля». Келлехер мгновенно показал лучшую реакцию.

Болельщики не могли поверить в увиденное.

@SurasitD_RdGd: «КЕЛЛЕХЕР — тот самый парень».

@RealTwist12: «Келлехер на самом деле лучше, чем Тер Штеген».

@GravityLFC_: «Келлехер — сумасшедший. Очень жаль, что он уйдет в следующем сезоне. Заслуживает гораздо большего».

@fozzywrites: «С ума сойти, что у нас есть первый и второй по силе вратарь в мире в лице Алиссона и Келлехера».