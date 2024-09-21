😲 У Марески три выездных победы подряд в АПЛ. Такое никому не удавалось среди тренеров-дебютантов со времен Пепа

Совсем недавно многие критиковали «Челси» за решение уволить Маурисио Почеттино.

Учитывая все проблемы синих и неплохую форму команды в конце сезона под руководством аргентинца, претензии казались уместными. Но вот уже позади пять матчей в АПЛ под крылом нового гуру тактики - Энцо Марески.

И новый наставник «Челси» уже вошел в историю! Синие выиграли три подряд выездных матча в АПЛ. Это рекорд для тренера-дебютанта со времен прихода Пепа Гвардиолы в «Ман Сити». То есть никто не мог похвастаться подобным достижением в течение семи лет.

Что вы теперь скажете Тодду Боули?