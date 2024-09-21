🤯💥 Смеетесь над «Челси»? Продолжайте, но вот вам факт: в 2024-м синие - третья команда АПЛ по набранным очкам
Многие из нас уже привыкли, что «Челси» - главный ньюсмейкер «кринжа» в АПЛ.
Наверное, началось все с Тодда Боули. Но знаете, что самое удивительное?
Если оценить турнирную таблицу АПЛ лишь за 2024-й, то выяснится, что «Челси» - третья команда лиги.
Результаты с «Боксинг дэй» 2023 года:
1) «Манчестер Сити» - 69 очков;
2) «Арсенал» - 59 очков;
3) «Челси» - 52 очка.
они претенденты на чемпионство