«Реал» хочет иметь в составе как Менди, так и Дэвиса. Цель: повысить уровень внутренней конкуренции

Relevo сообщает, что мадридский «Реал» не планирует избавляться от Ферлана Менди.

Королевский клуб хочет иметь сразу два варианта в составе на позиции левого защитника.

Мадридцы намерены подписать Альфонсо Дэвиса, чтобы создать конкуренцию нестабильному французу.

Фанаты оценили.

💭 «Ферлан будет подкреплением».

💭 «Это просто бешеный дуэт».

💭 «Отличная идея».

💭 «Это круто».

💭 «У нас сильная команда, но после такого трансфера она станет еще лучше».