«Реал» хочет иметь в составе как Менди, так и Дэвиса. Цель: повысить уровень внутренней конкуренции
Relevo сообщает, что мадридский «Реал» не планирует избавляться от Ферлана Менди.
Королевский клуб хочет иметь сразу два варианта в составе на позиции левого защитника.
Мадридцы намерены подписать Альфонсо Дэвиса, чтобы создать конкуренцию нестабильному французу.
Фанаты оценили.
💭 «Ферлан будет подкреплением».
💭 «Это просто бешеный дуэт».
💭 «Отличная идея».
💭 «Это круто».
💭 «У нас сильная команда, но после такого трансфера она станет еще лучше».