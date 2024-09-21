Вот это промо Лиги 1: французы похитили британца и показали красоту местного футбола. Отсылки к кино и Анри-пилот самолета

Французская Лига 1 во всю популяризирует свой чемпионат – летом сменили логотип, а сейчас выпустили рекламный ролик с Тьерри Анри.

Потенциальным покупателем абонемента Лиги 1 стал случайный британец. Сюжет начинается с его слов: «Французский футбол. Серьезно?» Приехавшие в Лондон французы похитили парня, чтобы продемонстрировать весь французский футбол в лучшем виде.

Не обошлось и без повторения манеры британского режиссера Гая Рича. Здесь и соответствующий план съемок в Англии, и идентичная песня, и несколько моментов, вошедших в историю кинематографа благодаря фильму «Большой куш».

Уже после молниеносной доставки британца в чемодане, трио начало возить гостя по Франции.

Первой локацией стал Марсель, прославившийся не только славными временами местного клуба, но и шедевром Люка Бессона и Жерара Кравчика «Такси». На фоне путешествия играет известный мотив из четвертой части Black Eyed Peas - Pump It. Также был повторен кадр со стадионом.

После этого британцу пришлось встретиться с местной публикой – ультрас «Лилля» и добраться до стадиона «Мастифф».

Именно в этот момент Лига 1 продемонстрировала душу футбола – болельщиков. Переполненные стадионы, невероятные баннеры, уникальные перфомансы не без компьютерной обработки, скандирование фанатов на улицах после победы.

Не обошлось и без Эйфелевой башни.

После этого британец оказывается в самолете над Монако. И тут появляется Тьерри Анри. «Первый раз в Монако?», – обращается легенда французского футбола к гостю.