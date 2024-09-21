🐐 «У каждого есть свое мнение о лучшем игроке. Но мы подписали величайшего». Бекхэм - о Месси

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм признался, что в восторге от подписания Лионеля Месси.

«Нам удалось подписать контракт с величайшим футболистом, который когда-либо играл в эту игру.

У каждого есть свое мнение о том, кто лучший. Будь то Марадона или Пеле... Но мы подписали величайшего, который когда-либо выходил на поле. Это мечта», - заявил Бекхэм.

Напомним, 15 июля 2023 года «Интер Майами» объявил о подписании Месси. Бекхэм купил клуб 5 февраля 2014 года за $25 млн.