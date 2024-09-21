🐐 «У каждого есть свое мнение о лучшем игроке. Но мы подписали величайшего». Бекхэм - о Месси
Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм признался, что в восторге от подписания Лионеля Месси.
«Нам удалось подписать контракт с величайшим футболистом, который когда-либо играл в эту игру.
У каждого есть свое мнение о том, кто лучший. Будь то Марадона или Пеле... Но мы подписали величайшего, который когда-либо выходил на поле. Это мечта», - заявил Бекхэм.
Напомним, 15 июля 2023 года «Интер Майами» объявил о подписании Месси. Бекхэм купил клуб 5 февраля 2014 года за $25 млн.
Марадона более современный футбол, романтичный, дворовый. Он гений своего времени, это тоже надо уважать.
Месси - эпоха сложного футбола, вся карьера Лео зафиксирована высшими технологиями.
Он самый титолованный в истории, самый успешный, самый результативный.
Классическая десятка, которая количество голов возвела на галактический уровень.
1068 игр 839 голов 378 ассистов у Месси на данный момент.
ЧЕМПИОН МИРА , дважды Чемпион Континента, обладатель 46 трофеев, 8 ЗМ, 6 ЗБ и при этом IFFHS назван величайшим плеймейкером современности.
Поэтому для большинства он номер 1.
1.Месси
2.Пеле
3.Марадона
Монументальная тройка лучших за все время.