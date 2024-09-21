😱 «Эвертон» и Саутгемптон» уже вылетели из АПЛ? Шокирующая статистика показывает, что они на грани 🤯

«Эвертон» и «Саутгемптон» до сих пор не набрали очки в сезоне АПЛ-2024/25.

Позади четыре тура чемпионата Англии. И если неудачники старта турнира продолжат свой бесславный путь, то войдут в число избранных.

Таких провалов было лишь четыре в 21-м веке. А вот они все.

Статистика показывает, что 11 из 20 клубов, проваливших старт сезона, вылетает в дивизион ниже.

Напомним, в следующем туре «Саутгемптон» сыграет с «Ипсвичем», «Эвертон» отправится в гости к «Лестеру».

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