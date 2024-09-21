🤯 «Реал» хочет выкупить у «Валенсии» 19-летнего защитника за €45 млн

«Реал Мадрид» нашел кандидата на усиление обороны!

Королевский клуб рассматривает возможность выкупа у «Валенсии» Ярека Гасьоровски.

Мадридцы не планируют торговаться, а хотят выплатить отступные «летучим мышам» в размере €45 млн.

19-летний испанец провел два матча в текущем сезоне Ла Лиги. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании он вышел на поле 14 раз. Результативными действиями Гасьоровски на взрослом уровне еще не отметился.

Добавим, что издание AS не уточняет, когда «сливочные» планируют выкупить игрока.