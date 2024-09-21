Англичане правда зарабатывают так мало? Вот 10 самых высокооплачиваемых

АПЛ – самая богатая лига. Клубы часто позволяют себе большие трансферы, а затем и высокие зарплаты. Однако в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги всего два англичанина. Как же так, если на каждом международном турнире состав сборной трех львов считают самым звездным?

Взглянем, кто из англичан получает больше.

Лидер рейтинга Айвен Тоуни недавно перешел в «Аль-Ахли» – поэтому удивляться его новой зарплате не стоит. А вот старой – возможно: в «Брентфорде» один из лучших бомбардиров лиги получал всего 36 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Харри Кейн после перехода в «Баварию» получил не такую большую прибавку к з/п – только 17 тысяч фунтов стерлингов.

Джуду Беллингему недавно тоже подняли заплату – уравняли с Мбаппе и Винисиусом. Предположительно, чтобы не было конфликтов.

Лучший игрок прошлого сезона АПЛ Фил Фоден в списке лишь десятый – получает 124 тысячи фунтов стерлингов в неделю.