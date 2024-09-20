🫃🏻 Помните Макса Крузе? После футбола он сильно набрал - в его теле было 33% жира 😵

Макс Крузе уже год, как повесил бутсы на гвоздь.

За долгую карьеру немецкий нападающий стал одной из легенд Бундеслиги: 97 голов и 79 голевых передач за 307 матчей.

После ухода из футбола Крузе совсем расслабился.

О лишнем весе Макса шли разговоры и во время его игровой карьеры, но сейчас уже обсуждение не имеет смысла. Все видно невооруженным глазом.

«Треть моего тела просто состоит из жира. Для понимания: средний показатель жира в теле футболиста колеблется от 8 до 13%. Нормальное значение у взрослых мужчин составляет от 10 до 22%.

Я больше не буду соблюдать диету, как в последние шесть месяцев, когда я перчил все налево и направо. Это, безусловно, тот момент, который помог мне набрать 15 килограммов.

Перед отъездом в США я посетил врача, который сказал, что у меня 33% жира в теле. На мгновение я был немного смущен. Это уже слишком. Но с того момента я немного сбавил - сейчас мой вес меньше 100 килограммов», - заявил Крузе.

Вот так.