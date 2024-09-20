«Челси» выложил общекомандное фото. Удивительно, но на него влезли все игроки

Этим летом лондонский «Челси» ненадолго стал клубом-мемом. Команда Энцо Марески устроила большую трансферную кампанию, подписав Педру Нету, Жоау Феликса, Кирнана Дьюзбери-Холла, Филипа Йоргенсена, Майка Пендерса, Аарона Ансельмино, Ренату Вейгу, Калеба Уайли, Марка Гиу, Тосина Адарабиойо и Джейдона Санчо.

А ведь в какой-то момент в составе «Челси» оказалось около 40 футболистов! Мареску постоянно спрашивали об этом на пресс-конференциях и интервью, а в интернете шутили, что на базе игрокам явно не хватает места в раздевалке.

В пятницу «Челси» сделал ход конем и отправил всех шутников в нокаут, опубликовав официальное фото состава на сезон-2024/25. На нем видно, что в составе «синих» всего 29 футболистов.

Вот как отреагировали на это фанаты «Челси»:

💭«Всего 29 игроков, а они говорят, что у нас большой состав».

💭«Они кричали, что у нас 45 игроков. Лол».

💭«Хахаха, но СМИ продолжают говорить, что у нас 40 игроков...».

Хотя, возможно, что нас обманули и часть игроков просто успешно замазали в фотошопе 😂