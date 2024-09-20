Видели рекламу французской Лиги 1? Это ГЕ-НИ-АЛЬ-НО 🚀💥

Уход Килиана Мбаппе мог серьезно ударить по репутации французского чемпионата. Теперь-то в Лиге 1 совсем не осталось звезд первой величины.

Так это или нет, мы скоро узнаем. Но три победы в первом туре Лиги чемпионов дают надежду, что топ-5 никуда не делось.

А вот и новая реклама лиги - приготовьтесь к 150 секундам шедевра!

💭 «У меня загорелась голова».

💭 «Классно, но противоречиво. Вы продвигаете лигу через болельщиков, но продолжаете закрывать трибуны».

💭 «Красиво. Но жаль, что мы платим за это гораздо больше англичан».

💭 «Круто сделано».

💭 «Лига фермеров?»

💭 «Браво».