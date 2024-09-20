Видели рекламу французской Лиги 1? Это ГЕ-НИ-АЛЬ-НО 🚀💥
Уход Килиана Мбаппе мог серьезно ударить по репутации французского чемпионата. Теперь-то в Лиге 1 совсем не осталось звезд первой величины.
Так это или нет, мы скоро узнаем. Но три победы в первом туре Лиги чемпионов дают надежду, что топ-5 никуда не делось.
А вот и новая реклама лиги - приготовьтесь к 150 секундам шедевра!
💭 «У меня загорелась голова».
💭 «Классно, но противоречиво. Вы продвигаете лигу через болельщиков, но продолжаете закрывать трибуны».
💭 «Красиво. Но жаль, что мы платим за это гораздо больше англичан».
💭 «Круто сделано».
💭 «Лига фермеров?»
💭 «Браво».