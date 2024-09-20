Пике сказал Касильясу, что судьи всегда благосклонны к «Реалу» и «Барсе». Икер возмутился: «Нет. Вам два года не били пенальти» 😤

Жерар Пике закусился с Икером Касильясом на вечную тему: «Барса» и «Реал».

Экс-защитник каталонцев попытался быть дипломатичным:

«Барса» и «Мадрид» всегда имели большую благосклонность судей, чем другие команды».

Но Касильяс неумолим: «Нет-нет. «Барса» провела два года без пенальти в свои ворота. Это невероятно. Как это может происходить с командой, которая играет в тики-таку?»

Похоже, что Икер не может забыть серию «Барсы» из 76 матчей без пенальти, прервавшуюся лишь в 2016-м. Для сравнения: за этот период «Валенсия» и «Сельта» привезли по 18 ударов с точки на свои ворота.