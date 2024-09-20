Вы не поверите, но это один человек. Бордалас взломал код старения?

Известный развлекательный аккаунт 433 поделился двумя фото главного тренера «Хетафе» Пепе Бордаласа. Левое сделали в 2004 году, когда он работал в «Аликанте» и ему было сорок лет, а второе − в этом году, когда специалисту исполнилось шестьдесят.

«Загадочная история Бенджамена Баттона Пепе Бордаласа», − написали в 433. Трансформация действительно впечатляет.

Несколько лет назад Бордалас раскрыл секрет успеха: «Я хожу в зал, делаю зарядку каждый день – это часть моего распорядка дня уже долгие годы. Также слежу за диетой. Потому что не важно, сколько ты занимаешься спортом. Без правильной еды ты ничего не добьешься».

Пользователи же в комментариях отметили совсем другую деталь:

💭«Как меняется человек после пересадки волос!»

💭«GOATch» (GOAT − великий, coach − тренер, − прим.)

💭«Может он сделал пересадку тела?»

💭«Загадочный случай Пепе Бордаласа: он как тренер, который стареет в обратном направлении − принимает сомнительные решения, которые каким-то образом становятся со временем лучше! Думаю, нам понадобится машина времени, чтобы его понять!»